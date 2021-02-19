34歲大陸女星楊冪長得漂亮、身材又超好，加上精湛演技和不做作的性格，即便2018年和港星劉愷威，人氣不減反增，成為當紅的炸子雞。近日她為知名美妝產品直播代言，穿著一件黑色復古長洋裝，胸前的寬肩帶深V設計微微壓出豐滿北半球，養眼畫面被網友讚爆！

楊冪身為知名美妝品牌全球代言人，22日晚間驚喜現身直播間，她放下一頭烏黑亮麗的長捲髮，一抹紅唇性感媚惑，身穿一襲黑色典雅的長洋裝，佩戴同色系的絲緞手套，食指套上粗的水鑽戒指，耳朵也有垂墜式的珍珠耳環，大走復古女伶路線；值得一提的是，這件服裝的剪裁相當貼身，除了勾勒出纖細柳腰，胸前的大深V設計，使得豐滿的雙峰異溢出半乳，連寬大的肩帶都罩不住，網友看了忍不住大呼：「我寶貝真好看」、「姐姐好優雅」、「太性感了」、「老婆真是萬種風情」。

楊冪在美妝直播分享保養方式。（圖／微博）

楊冪穿的禮服襯托豐滿北半球。（圖／微博@嘉行楊冪工作室）

楊冪曾分享過自己的保養祕訣，由於膚況屬於乾性，除了會使用保濕型保養品，有空就會補充大量水分，讓皮膚水潤穩定，還會自製玫瑰蜜棗茶促進身體代謝和消脂瘦身；除此之外，只要外出一定會搽防曬油，防止曬黑曬老，飲食清淡避免刺激肌膚，也不會給身體帶來負擔。

至於傲人美胸，楊冪會攝取紅酒木瓜湯，把紅酒、成熟木瓜和少量冰糖打成果汁，就能補血豐胸、幫助消水腫。

(中時新聞網)