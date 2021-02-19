澎湃新聞網19日報導，大陸民政部社會組織管理局18日公布2021年第一批涉嫌非法社會組織名單，其中不乏「極具迷惑性」的中國志願者協會、中國區塊鏈委員會等看似耳熟能詳的社會組織。

民政部表示，近年來，民政部門持續開展打擊整治非法社會組織工作，依法處置了大批非法社會組織，但是，一些組織和人員仍然罔顧法律紅線，繼續違法開展活動。為進一步加大打擊整治力度，充分發揮社會監督作用，公布10個涉嫌非法社會組織名單。

2021年第一批涉嫌非法社會組織名單：

1.中國美學研究會

2.中國區塊鏈委員會

3.中非文化友誼協會

4.中國愛國文藝家協會

5.中國志願者協會

6.中國文化建設委員會

7.國際華人藝術協會

8.中國黨史研究會

9.中華余氏宗親聯合會

10.中國複合型人才培養協會

相關負責人表示，在類似非法社會組織中，「碰瓷正規軍」現象較為常見，使用耳熟能詳的名字騙取公眾信任，開展社會活動。民政部對非法社會組織「零容忍」，繼續保持打擊力度，加強網路巡檢與排查，線下線上同步查處，堅決擠壓非法社會組織活動空間。對於性質惡劣、屢教不改的非法社會組織發起人，還將提請相關部門依法納入違法互聯網站（主辦者）黑名單。

報導稱，此次公布有「極具迷惑性」的中國志願者協會等組織，透過大陸「全國社會組織信用資訊公示平台」查詢可見，當前登記的大陸全國性正規志願者社會組織有：中國助殘志願者協會、中國文藝志願者協會、中華志願者協會，以及中國青年志願者協會。

大陸社會組織的登記資訊可以通過中國社會組織公共服務平台、中國社會組織動態政務微信、國家社會組織法人庫小程式線上查詢。

(中時 )