一名擔任公務員的男子，與前妻因為子女問題與前妻發生爭執，4年前他撰寫電子郵件向她恫稱，等小孩長大後，會讓其看她「怎麼外遇、噴奶，怎麼幫別的男人吹喇叭」等語，台灣高等法院維持一審認定，依恐嚇危害安全罪將他判處拘役25天，可易科罰金確定。

這名男子在2017年6月9日上午9點多以電子郵件向前妻表示，如果膽敢再影響探視權，會等兒子成年身心健全時，讓他看看妳所有的外遇證據，看妳怎麼外遇等，以此加害名譽之事恐嚇前妻，讓她因而心生畏懼，致生危害於安全。

男子辯稱沒有恐嚇犯意，並主張前妻未心生畏懼，但歷審認為，男女間之性行為本屬私密，一旦遭公諸於世，依社會通念而言，均會認為對名譽有相當之影響，是一般人對於遭威脅公開性事，皆會因此而心生畏懼，他觸犯恐嚇危害安全罪。

歷審考量被告否認犯行且態度反覆不一，未真心認為所為有何錯誤，堪認毫無悔悟之意，犯後態度不佳，縱使獲前妻諒解，認亦不宜加以輕縱，且不宜予以緩刑之宣告，而應科以適當之刑度使其知所警惕，將他判處拘役25日，如易科罰金定讞。

(中時 )