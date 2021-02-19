大型休旅車摔落15深溪床。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

來自新竹江姓等6人分乘兩車前往花蓮卓溪鄉清水山區露營，昨天下午在清水林道過檢查哨後不久，其中江姓男子駕駛的這部車共有4人，疑似閃避路上落石，車子失控翻落15米深溪床，自行爬出車外脫困，其中1人走回檢查哨報案，3名傷者由救護車送到玉里慈濟醫院，所幸無生命危險。

警方調查，新竹市60歲江姓男子與朋友5人申請3天行程（18日至20日）到卓溪鄉清水山區登山露營，6人分乘2車，其中2人昨早先行上山，江男駕駛白色休旅車共4人下午才出發，昨入山第1天就碰到意外。

根據當事人告訴員警，車子進入清水林道後不久，約在下午3時30分許，突然有落石掉落，江男為閃避大石頭，方向盤大右轉，卻摔落林道下方約15米深的溪床邊，江男從溪床爬回林道上，但由於山區沒有手機訊號，其中1人走了1.5公里回到清水檢查哨報案。

消防局指揮中心接獲報案，派遣卓溪及玉里消防分隊救護車前往救援，3名傷患意識清醒、身上多處擦傷，救護車到達後由救護人員快速評估並給予救護處置，立刻轉送玉里慈濟醫院救治，詳細發生原因尚待調查中。

江男說，利用年節休假，6人由花蓮朋友帶路預計要到清水林道露營，不料閃避落石，車子摔落谷底，看著百萬休旅車可能報廢，他說沒關係，大家平安就好了，也算不幸中的大幸。

(中時 )