消息指出，華為向供應商透露，受美國制裁影響，華為預計2021年智慧手機零件訂單將年減約6成，計畫2021年訂購7,000萬部智慧手機的組件，比2020年的1.89億部大幅下跌。

日本經濟新聞引述供應商消息指，由於華為仍未獲得美國政府的許可，無法進口部分5G手機的零件，因此，華為的訂單僅限於4G的零件訂單。

華為自2019年5月起被美國商務部列入實體清單，聯邦通訊委員會更在2020年6月將華為列入對國家安全構成威脅的名單之中。受禁令影響，據調查機構IDC數據，華為上季全球手機交付量為3,200萬部，比2019年同期的5,600萬部暴跌約4成。

此外，華為亦於2020年11月宣佈剝離手機業務榮耀，榮耀脫離華為後，公司行政總裁趙明在2021年1月已確認品牌與英特爾、AMD、高通恢復合作關係，現正與Google進行洽談，料運作將不受美國可能施加的貿易限制所影響。

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