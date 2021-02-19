新竹縣一名從事搬運、出貨工作的羅姓男子，於竹東鎮生態公園上廁所時，遭重達148公斤的木門夾斷左手中指且彈飛不見，只能截肢處理，令他身心、生活及工作皆受影響，訴請國賠115萬元。新竹地院審理後，認定設置及管理單位新竹縣環保局有疏失，判賠75萬8千餘元。可上訴。

根據判決書，羅男2018年9月23日到竹東生態公園參加動跑團活動，並使用公廁。羅男指控，該公廁門把與門邊完全密合，未與門邊保留一定距離以上以防止夾手，以致於他關上門時，被木製厚重實心、門邊包鐵的公廁門，在重力加速度下，硬生夾斷原告左手第3指並彈飛，到長庚林口醫院急診接受左手中指截短手術並持續門診治療，且左中指因截短持續感受到麻、痛的神經不適感。

羅男指出，原本公廁門把為橫向，且距離門邊至少有6公分以上安全距離，沒有手指遭門板夾擊風險；但之後門把被改為直向、距離門邊0公分，關門時手指都有夾擊受傷風險，差別只在是挫傷或夾斷。管理單位沒有設置安全措施，如將推門改為拉門、推門有緩衝設置、設置門擋等。

羅男稱事發後自己惡夢連連，左中指截短造成生活上諸多不便，且每每清創皆需面對自己手指不能恢復的痛楚，神經末梢更是痠麻刺痛，此磨難將伴終身；且工作內容包含出貨，需搬重物，截肢後受到一定程度造成影響，請求賠償精神慰撫金50萬元，加上減少勞動力等損失，共115萬元。

新竹地院法官調查認為，使用者以左手拉住該公廁廁所門把，往內拉欲關門之際，拉門把的左手均可能因門把與門邊間無縫隙遭夾擊而受傷，環保局既未對使用者以警示方式，告知需面對公廁門關門，或採取設置如門檔等緩衝安全措施；且公廁廁所門重達148公斤，更增添與門邊無距離直式門把在關門時所帶來的風險。

法官認定竹縣環保局設置與管理確實有缺失，羅男減少勞動力損失為57萬元，加上精神慰撫金判賠10萬元，連同醫藥費等共判賠75萬8434元。可上訴。

(中時新聞網)