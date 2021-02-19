加拿大前自然資源部助理副部長瑪奎格－強斯敦在加拿大智庫撰文指出，中國在各大國際組織逐漸取得領導地位，令人憂心。各國應共同確保台灣參與各國際組織，並提升台灣在國際組織的地位。

渥太華大學教授瑪奎格－強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）曾在加國政府任職37年，深諳中國科技體制並關注人權議題。她16日在「加拿大全球事務研究所」（CGAI）發表專文寫道，中國在國際組織逐漸取得領導地位，西方國家咸感憂心。中國領導人習近平自2014年開始下令積極推動此工作，目的是讓中國得以主導國際標準和規則制定、議程設定及全球治理，並將台灣排除在成員資格之外。

據統計，目前中國與聯合國轄下組織已簽署30項瞭解備忘錄，並實質領導聯合國糧農組織（FAO）、國際民航組織（ICAO）、國際電信聯盟（ITU）及聯合國工業發展組織（UNIDO）等4個聯合國專門機構。國際刑警組織（Interpol）前任主席也是中國官員。

專文指出，中國去年意圖接管聯合國機構世界智慧財產權組織（WIPO），但美國、歐盟及其他國家支持的另一位候選人成功出線，否則WIPO就要被一個有竊取智慧財產紀錄的國家來管理。

此外，中國官員在國際法院、國際標準化組織、國際貨幣基金（IMF）、國際原子能總署（IAEA）及聯合國人權理事會（UNHRC）等數十個重要組織中，均擔任具影響力的高階職務，致使這些組織將中國地緣政治利益視為其重要議題，著實令人擔憂。

瑪奎格－強斯敦指出，中國在國際組織取得領導地位的主要目的之一是將台灣排除在成員之外。

她說，台灣是全球最先進現代國家之一，擁有最佳抗疫策略；在全球疫情大爆發前，台灣已向世界衛生組織（WHO）示警，WHO不僅未向成員國分享資訊，反而根據中國提供的數據資料對外公布錯誤訊息，將台灣矮化為「中國台灣」、「台北」或「台北及其周邊地區」，WHO剝奪其他國家向台灣防疫團隊學習的機會，令人難以接受。

瑪奎格－強斯敦提到，儘管加國總理杜魯道（Justin Trudeau）追隨美國表態支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），但時任加國外長沈潘（Francois-Philippe Champagne）卻在發言時偏離加拿大長期對台灣問題一貫立場，僅表示「我們認為台灣以非國家觀察員（non-state observer）參加WHA符合國際衛生利益」。

她指出，此「非國家」用詞不僅讓多年來透過民主方式選出政府的台灣人民感到意外，也與加拿大過去政策大相逕庭，可謂是對民主盟友的侮辱，她希望新任外長賈諾（Marc Garneau）不要重複此一用語。

瑪奎格－強斯敦表示，中國現在似乎變本加厲，意圖將台灣自參與多年的國際非政府組織中排除，其中包括完全無政治性的國際鳥盟（BirdLife International ）要求台灣成員簽署文件正式承諾「不促進或倡導中華民國或台灣獨立的合法性」。

此外，台灣參與學術會議也受影響，去年12月台灣學者被拒出席國際理論物理中心（ICTP）主辦的視訊生物學會議。她期盼未來不再發生類似事件。

瑪奎格－強斯敦強調，因某國堅持而排斥另一國政府及公民，是不可接受的。北京正積極運用其經濟影響力遊說其他國家排除台灣，倘若國際社會都相信台灣不是國際組織成員，中國就更有可能達成長期以來威脅接管台灣的意圖。

瑪奎格－強斯敦表示，現在的台灣是充滿活力的民主國家，國際社會應團結一致，確保台灣得以參與各個國際組織，關鍵在於：理念相近國家必須提出具體戰略，協助台灣在國際舞台貢獻所長，並扮演更重要角色。

其中，民主十國聯盟（D10，七大工業國集團（G7）加上韓國、印度、澳洲）是討論類似議題的適當場域，此集團主要目的就是要因應更具侵略性的中國。

此外，美國拜登政府也已表明將提出更多做法積極支持台灣；美國國會也通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（簡稱為「台北法案」，TAIPEI Act）。

瑪奎格－強斯敦呼籲加拿大政府，應以具體行動協助台灣達成目標，例如，加拿大可以在出席台灣未參與的國際會議前後，向台灣代表簡報；或在會議上協助傳達台灣經驗或觀點。更具體方法是各國政府共同邀請台灣與會，同時透過外交途徑，改革國際組織的內部治理，進而協助台灣取得成員資格，因為台灣參與國際組織，符合各方利益。

(中央社)