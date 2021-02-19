農曆春節假期結束，迎接開工開學，網路家庭旗下PChome 24h購物觀察網站上開工開學用品熱門關鍵字，近一週（2月10日至16日）以筆電、空氣清淨機、電腦桌、螢幕、衛生紙最熱搜。

PChome 24h購物也發現，由於外宿族日用補給及採購家電的買氣湧現，外宿族家電例如吸塵器在2月1日至16日銷量月增近40%。

遠距辦公及線上教學趨勢崛起，帶動筆記型電腦及周邊用品買氣持續熱絡。PChome 24h購物觀察銷售趨勢，方便隨身攜帶的輕薄筆電仍為站上採購大宗，熱銷價格帶落在新台幣1萬8000元至2萬2000元間，以14吋機種買氣最高。

PChome 24h購物觀察，補貨辦公室日用品、添購外宿生活所需成為採購重點，也因為自煮下廚風氣盛行，多數租賃套房缺乏廚房爐具等設備，帶動電鍋、微波爐、烤箱等廚房家電買氣，且衛生紙、牙膏、洗衣球等日用快消品持續掀起採買潮。此外，為加強消毒作業及避免髒空氣及細菌增加，清潔劑、空氣清淨機等商品買氣也相當暢旺。

團購網ihergo愛合購分析，近一週開學相關用品像是便當盒、水壺、環保餐具及文具等，站內搜尋量都提升2成以上；其中卡通動漫款用品搜尋量平均增加1倍以上，包括鬼滅之刃、迪士尼、卡娜赫拉、角落生物等都是熱搜關鍵字。（編輯：潘羿菁）1100219

(中央社)