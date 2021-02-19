日系外資針對南亞科(2408)出具最新研究報告指出，看好DRAM產業周期向上，價格將開始反彈，首次將南亞科納入追蹤個股，給予「買進」評等、目標價上看110元，南亞科今股價大受激勵，逆勢抗跌，最高達95元。

日系外資表示，南亞科受惠DRAM產業的向上周期，規格轉進1Xnm製程，加上產品多元化趨勢下，有利於南亞科後市營運動能，預估今年營收年增率23%，首次將南亞科納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看110元。

日系外資表示，有鑑於數據中心以及庫存回補下，預估今年首季DRAM價格將開始反彈，且今年上半年市場需求持穩，有利於DRAM價格支撐下，預估南亞科今年營業利益率從去年14%提升至今年27%。

南亞科今受惠美光股價逆勢喊漲，早盤一度放量大漲逾4.5%，股價最高達95元，惟盤中受到大盤跌幅擴大影響，漲幅收斂到2%以內。

(時報資訊)