51歲鍾麗緹2016年三婚嫁給小她12歲的張倫碩，女大男小感情受到許多考驗。張倫碩昨(18日)突然開砲，批評某家自媒體酸他最近染銀髮「非自願」，又說他成績不如秦昊，暗指吃軟飯，引來張倫碩反擊對方：「我代表我們這個家庭臭罵你這個垃圾」，並承認「我被假新聞害的的確損失了很多工作」。

鍾麗緹先前參加節目《如果愛2》和張倫碩譜出姊弟戀，兩人戀情2016年開花結果，張倫碩也成為鍾麗緹和前夫所生3個漂亮女兒的繼父，最近張倫碩分享家庭逗事，自曝想知道二女兒的秘密向小女兒開了5000元諮詢費，結果害二女兒大哭，問鍾麗緹該怎麼辦，鍾麗緹反說：「你能不能發個微博說你愛老婆、愛女兒們愛這個家庭」，張倫碩一頭霧水卻也傻眼照做，竟被被自媒體「老海」拿來作文章，虧張倫碩被迫曬恩愛，質疑他最近一頭銀髮的新造型也是被逼。

自媒體造謠鍾麗緹、張倫碩婚姻。（圖／翻攝自張倫碩微博）

張倫碩昨下午爆走，透露已經告過4家自媒體全部勝訴，回擊「老海」說：「你這個心理陰暗的小人你要不要跳出來我們打個官司。看看你到底是人是鬼啊！陰陽怪氣的做個鍵盤俠，國家指望你們這些個玩意能強大富強嗎？老海你個不要臉的東西！你既然想罵人也就讓你感受下被罵的滋味！像你這種玩意應該連家庭都沒有吧！沒人教你做人也沒人愛沒人管」。

張倫碩發文。（圖／翻攝自張倫碩微博）

張倫碩更嗆歡迎老海提告，「現在我罵爽了，我老婆也爽了，我代表我們這個家庭臭罵你這個垃圾！」接著強調謠言不會止於智者，只會止於法律，要是退回20年前他就會學好法律，親自清理這些造謠的人，「我只想活好我自己的生活做好我自己的工作。雖然我被假新聞害的的確損失了很多工作，但是至少我還有人愛著」，並為說粗話道歉：「今天沒做假人做了一次俗人抱歉了各位」，粉絲則安慰他說：「惡人並不會因為你的寬容而心生愧疚，他們只會越來越肆無忌憚，只有拿起法律的武器才會保護好自己保護好家人」、「支持維權，造謠生事的必須受到法律的嚴懲」、「鍾麗緹真的嫁對人了！」。

(中時新聞網)