產險公會預估2021年目標保費將可突破2,000億元，較109年簽單保費1,874億元成長率逾6.5％。而109年簽單保費則較108年成長6.24％。

因仍在新冠肺炎疫情流行期間，產險公會在農曆年前即因防疫取消春節團拜，產險公會19日仍公布對產物保險業110年業務展望，預估2021年產險簽單保費目標將可突破2,000億元。

產險業者對2021年保費可以樂觀的主要原因仍在於汽車險保費可持續成長。產險公會表示，隨著疫苗研發利多，各國經濟逐步回復，根據中華經濟研究院最新發布預測2021年臺灣經濟成長表現持續攀升，預估全年成長表現約3.73％。

此外，財政部貨物稅減免政策自105年1月8日生效，原預計實施至110年1月7日，而行政院為達賡續車輛產業發展、改善空氣品質及節能減碳目標，擬再次修訂並放寬貨物稅減免政策實施年限至115年1月7日(再延長5年)，有利於新車及電動機車銷售，預估110年汽車銷售量大致持平約46萬輛，其中進口車銷售量持續增加，故將提升市場平均保費，持續帶動市場業績成長。預估110年度汽車保險成長約5％，全年總保費可能增加至1,163億元。

不過，產險公會也表示，由於110年度預期仍將持續受到新冠肺炎疫情之影響，旅行相關保險業務仍難開展，且傷害保險及健康保險業務仍因行銷通路條件擴展不易及難有創新之商品。另旅行平安險及傷害保險陸續於110年1月1日及7月1日調降保費，預估110年傷害險仍將負成長5％，保費自188.21億元減至178.79億元；健康險保費自27.70億元減至26.31億元，負成長5％。

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