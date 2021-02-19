台灣基進黨立法委員陳柏惟，19日上午到國軍成功嶺營區贈送防疫物資，面對外界傳出有地方里長連署罷免他，陳柏惟說，這很正常，有人喜歡、一定也有人討厭，他當了1年立委，就是因為做得好、觸動部分人痛腳，才會有人計較，對於被罷免「與有榮焉」。

陳柏惟說，他這1年來每天都在做應該做的事情，不會因為有無罷免行動，就去改變自己，包括春節走春、送乾洗手慰勞國軍等，「如果我躺在家裡什麼都不做，他們也不會罷免我，就是因為我們強調國家安全、國民安全，觸動他們痛腳，才使得那些想破壞國家安全的人不爽，就發動體制內一切行動」。

「我不認為輪得到我」，陳柏惟說，在正常人的標準上，罷免應該輪不到他，這次的刪Q罷免行動顯示台灣還是有些不正常的人，基於照顧弱勢，隨便他們想怎麼玩、就怎麼玩吧。

對於顏家是否介入罷免行動？陳柏惟第一反應是以「我不會通靈」回應，但他接著說，檯面上看起來沒有，私底下、他無法控制別人怎麼做，但會繼續以自己的身分、角度與立場去為大家服務，「就是因為做對了，才會被錯誤的政黨罷免」。

對於蔡英文總統指示海巡艦艇舷側應塗裝醒目的「TAIWAN」字樣，遭國民黨立委吳斯懷批評「降低國格」，陳柏惟回應表示，對中國人來講，「TAIWAN」就像十字架碰到吸血鬼，在拿出來台灣的過程，那些吸血鬼會害怕，所以更應該把台灣弄大、且要做的到處都是。

陳柏惟強調，他支持政府與海巡，不只要把「TAIWAN」弄得大大的，在國外外交主權也要將台灣做大。他以「魔主」做比喻說，「魔主」希望削弱人類勢力，人類是沒辦法與妖魔鬼怪溝通的。

(中時 )