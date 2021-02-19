台積電、鴻海、日月光投控領跌，半導體族群回檔修正，股王大立光撐盤有限，台股盤中一度下跌逾200點。法人表示，中小型股相對活潑，類股輪動健康，短線台股走勢仍可正向看待。

美股道瓊下挫119點，台股今天漲多拉回修正，一度下挫超過200點，上午11時，來到16242.47點，下跌182.04點，成交值2146.36億元。不過，仍站穩所有均線之上，盤中在16300點之下走勢震盪。

主要電子權值股回檔修正，台積電、鴻海、日月光投控跌勢明顯、聯發科和聯電均明顯下挫；股王大立光相對有撐，面板雙雄友達、群創也走堅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天指數漲多拉回修正，主要是半導體族群回檔，不過，大盤仍守穩5日均線之上，預估今天量能約3500億元左右，呈現價跌量縮走勢。

展望台股後市，簡伯儀表示，儘管台股回檔修正，但櫃買OTC指數仍創近期新高，顯示中小型股相對活潑，類股輪動健康，短線台股走勢仍可正向看待。（編輯：楊玫寧）1100219

(中央社)