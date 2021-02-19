「等兩個人的咖啡！」中央氣象局局長鄭明典於臉書分享一張「百萬窗景」照表示，玉山站同仁邀請他一起上山喝咖啡，因此非去不可，貼文曝光引發網友暴動，直呼「根本無價之寶」，也有人敲碗要他邀請總統蔡英文一起喝下午茶。

氣象局長鄭明典在貼文留言處分享更近的角度。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典稍早於個人臉書表示，玉山站同仁邀請他再度上山，並傳給他一張百萬窗景照，只見落地的窗邊，冬日和煦的陽光灑落，桌上擺著兩個杯子及一個咖啡壺，畫面令人讚嘆。由於景色太吸引人，有著非去不可的理由，「兩個人？想想另外再邀請誰？」

貼文曝光後，立刻引發一票網友暴動，一致認為這個窗景可不只值百萬，根本是無價之寶，堪稱是全台最奢侈、稀有的咖啡雅座，更有網友給予台版冬季戀歌的美譽，直呼「實在是太浪漫了」；同時也羨慕玉山的工作人員，雖然辛苦，但能看到這樣的美景真的很幸福，「謝謝守在玉山的人員分享美景」。

不少網友也留言建議，「邀請蔡總統，台灣每位總統應該都要上來一次」、「交通部長林佳龍」、「找木曜4超玩，拜託讓邰哥再上一次玉山」、「只能是總統蔡英文了」；另外，也有人要他帶著夫人一塊上山喝咖啡，他則笑說「一趟飛行成本很高，不能這樣公器私用」，令不少網友會心一笑。

(中時新聞網)