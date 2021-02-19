大陸證券時報統計顯示，A股在最新年度（2019年）合計實施現金分紅人民幣（下同）13,601億元，相較上一年增長超過10％，刷新年度分紅的歷史紀錄，也是連續第三年分紅總額超兆元。30年來A股上市公司累計分紅總金額首超10兆元，相當於目前A股總市值的12.6％。

分紅指標近年來越來越受A股長線價值投資者關注，歷史累積分紅總額成為衡量上市公司分紅意願、能力的重要參考指標。統計顯示，包括2020年最新實施分紅在內，106股的累計分紅超過百億元，其中14股的累計分紅額越過千億元大關。

從公司性質來看，金融、公用事業、能源行業的大陸央企成為積極分紅的絕對主力。累計分紅過百億的106股集中在銀行、非銀金融、公用事業和房地產這些充滿現金牛的行業中，分別有19股、12股、11股、10股。

14家千億分紅的上市公司中，除了1家汽車上市公司上汽集團外，全部為金融、能源類的上市公司，且絕大多數為央企。前10名完全被金融、能源類上市公司壟斷，分別為工商銀行、建設銀行、中國銀行、中國石油、農業銀行、中國石化、中國神華、交通銀行、招商銀行、中國平安。

(工商 )