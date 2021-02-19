◎超強輻射冷卻作用 吳德榮：慎防10度以下低溫

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今白天氣溫略回升，北舒適、南微熱；今晚、明晨，「超強夜間輻射冷卻」作用，西半部部分平地的最低氣溫，仍將降至10度以下。

◎擴散條件不佳空汙再現 環保署：恐持續近一周

受到環境風場影響，環保署今天預警指出，明天起擴散條件不佳，從目前氣象資料顯示，明天起至25日將近一周時間空氣品質不佳，尤其是中南部，恐怕會重現2月初中南部逾30測站亮出「紅色警示」。

◎228連假高鐵全車對號座 加開12列次疏運

高鐵於228連假期間是否賣自由座，台灣高鐵公司今給出答案，自2月26日至3月1日總計4天，所有車次改採全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡使用，3月2日恢復自由座服務。

◎變性網紅罔腰自曝懷孕 高醫斥：全台沒無子宮受孕試驗

變性網紅「罔腰」近日在IG宣布自己有「喜」，PO出超音波照片及醫院檢驗單，聲稱自己懷孕了，引發網友熱議，但不少人質疑沒有子宮怎麼懷孕？但檢驗單上標示地點為高醫。對此，高醫今（19）日澄清，這是內科檢驗單，不是婦產科開的，全台沒有任何醫院進行無子宮者受孕的人體試驗，高醫也沒有。

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(中時新聞網)