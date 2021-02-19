涉掏空案生技股康友-KY去年因財報未交被暫停交易至今，依規定6個月繳交期限在昨天期滿，公司仍未補送財報，若證交所今天公告，將在4月1日下市，除非3月22日前送達合格財報。

台灣證券交易所去年11月指出，康友涉有不法事件，證交所已將相關查核資料報請主管機關移送司法檢調偵辦。109年8月投資人檢舉康友設備遭他人質押，證交所並已陸續對其上市有價證券變更交易方法及停止買賣。

康友去年驚爆掏空案，董事長黃文烈失聯，公司經營高層董事及總經理章永鑒、財務長蔡曉梅及稽核主管王浩等人於去年8月6日及7日相繼辭任，子公司機器設備也遭抵押。

康友去年因財務相關人員相繼離職並無交接工作，且無法覓得適當的會計師事務所簽證，導致109年第2季財報無法產生及如期交給主管機關。

證交所依據營業細則規定，自去年8月18日暫停康友股票交易。依台灣證券交易所營業細則第50條之1規定，上市公司因未申報財報，當暫停交易滿6個月後，仍未恢復其有價證券買賣者，將終止其有價證券上市。

因此，若證交所今天簽報康友-KY停止上市案，並在今天公告，康友-KY股票將在4月1日下市，但依規定在3月22日前繳交合於規定的財報，仍可免於下市命運。（編輯：鄭雪文）1100219

(中央社)