蔡英文19日參訪「台西海口生活館」僅開放媒體聆聽約5分鐘致詞，其餘不開放採訪，現場約有百名民眾參加，以及多名民進黨籍民意代表。（周麗蘭攝）

蔡英文總統今天（19日）下鄉雲林縣參訪以及拜訪私人行程，她在台西鄉海口生活館表示，充分理解鄉親對綠能的期待。

蔡英文今天上午前往水林、口湖、台西、虎尾，其中參訪「重劃區農田排水系統性改善工程與水林鄉水林番薯推動『優良農地加值計畫』灣西專區」、參訪「台西海口生活館」是開放行程。

參訪「台西海口生活館」僅開放媒體聆聽約5分鐘致詞，其餘不開放採訪，現場約有百名民眾參加，以及多名民進黨籍民意代表。

蔡英文表示，這是她開工後第一個離開台北的行程，來雲林縣海線了解在地需求以及國家重大政策推動情形，去了水林、口湖、台西深刻感受到海線鄉親對於綠能、觀光、養殖產業的發展有很大的期待。

蔡英文說，綠能產業是她非常重視的政策，許多大企業也都積極的購買綠電， 所以中央積極開會協助光電產業發展，太陽能發電不只要設置地面型的發電，要用更大的力道推動屋頂型的光電，以及漁電共生的方案，讓太陽光電因地制宜發展。

她表示，雲林有充足的日照以及養殖產業，推動光電產業要特別考慮漁電共生的方案，注重漁民的權益，創造出另外一個產業，以及在地環境生態的三贏。

她強調，充分理解鄉親對綠能的期待，會用最大決心達成轉型目標。

(中時 )