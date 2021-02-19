中澳關係僵局難解，對澳洲傷害似乎已經擴及到其他並未被北京當局制裁的行業，以陸客為主的各家博弈公司去年收入均減少2至3成，澳洲石油與天然氣巨頭伍德塞德(Woodside)周四(18日)公布去年稅後虧損達40.28億美元(約1135.7億台幣)，該公司表示主因是無法進入中國市場與陸資退出合作項目。

儘管主要客戶是陸客，但博弈業者困境尚能歸因於疫情帶來的邊境封鎖而非中澳關係這種單一因素，因為澳洲是管制最嚴格的國家之一。但伍德塞德直接把虧損歸因於中國因素，包括去年11月潛在中國買家由於擔心澳洲聯邦政府審核、政治風險等多方面問題，選擇退出該公司在西澳州總值160億澳元斯蓋爾堡(Scarborough)天然氣開採項目，以及該公司難以進入全球最大而且需求持續上升的中國市場。

伍德塞德執行長柯爾曼(Peter Coleman)因為糟糕的成績單即將卸任，該公司去年銷量增長10%、交付1億桶液化天然氣都創紀錄，但是疫情、熱帶氣旋、一度大幅下跌的售價都帶來負面影響，而最寄希望的中國市場又因中澳關係緊張無望進一步開放。

向澳洲進口最多天然氣的國家其實是日本，但中國成長速度和潛力更大。柯爾曼說：「全球液化天然氣需求仍在增長，特別是伍德塞德仍列為目標的東北亞市場，尤其是中國。但是現在我們還沒看到中澳關係緩和跡象，今年全年可能還是僵局，所以在可預見的未來，還看不到澳州天然氣更大幅度進入中國市場。」

(中時新聞網)