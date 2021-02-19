根據民間調研機構19日公布最新日本經濟數據，日本工廠2月份作業活動，在過去22個月首次出現擴張，主因為強勁出口需求，幫助日本製造業能暫時擺脫新冠疫情帶來的衝擊影響。

不過，日本服務業卻更顯悲觀，因為遏制疫情擴散的緊急狀態，應該在三月初才能解除。

IHS Markit這份最新出爐的au Jibun銀行日本2月製造業採購經理人指數（PMI）初值，是從元月份終值49.8增加至50.6。

同時，這也是自2019年4月以來，指數首次突破50這個景氣榮枯點，全拜產量增加與來自日本國內，特別是國外新訂單增加所致。另外，雖增長速度平緩，但這個製造業PMI也創下自2018年12月以來最高紀錄。

調研機構IHS Markit表示，受訪企業樂觀看待未來12個月內，商業環境將有所改善。但疫情帶來的影響，很可能在不久將來仍然可以看見。

這份報告顯示，日本製造業新出口訂單快速增加，是從2018年初以來第一次看到；對過去四個月來說，也是首次回到成長軌道。另一方面，跟已公布的日本經濟成長與貿易數字，可以彼此相互輝映。也就是說，全球對晶片製造設備強烈需求，造就日本經濟表現如此亮眼。

儘管製造業有所改善，但日本服務業還在水深火熱之中。

報告中，日本服務業PMI從元月終值46.1，再跌至2月初值45.8並創六個月新低。合併製造業與服務業計算的綜合指數小幅增加，2月份為47.6，而元月終值為47.1。

(時報資訊)