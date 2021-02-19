應用材料（Applied Materials Inc）第二財季營收預測意外強勁，在全球半導體供應短缺之際，對其半導體製造工具的需求正持續升高。

新冠肺炎疫情帶動PC、遊戲機與其他居家辦公與娛樂的設備銷售激增，該晶片設備大廠亦是最大受益者之一。

應用材料公司第一財季（截至1月31日）淨營收年增24%，為51.6億美元，超出市場預測均值49.7億美元。經調整後每股盈餘為1.39美元，亦優於華爾街預估的1.28美元。

應材預估第二財季營收為53.9億美元加減2億美元，優於市場預測均值49.6億美元。該公司預測本季調整後每股盈餘介於1.44～1.56美元，亦超出市場預期的1.28美元。

受此提振，周四應材盤後股價上漲近4%，報117.85美元。

應材執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，大環境與產業趨勢推動各市場與應用領域的晶片使用持續增加，我們半導體事業的需求正持續升高。

半導體產業深受全球供應短缺之苦，晶片供不應求已經打亂許多汽車工廠的生產，並使高通、超微（Advanced Micro Devices Inc）等晶片設計公司的營收成長受限。美國立法者已經通過一項方案，如果獲得撥款，該計畫將補貼新晶片廠的建造，可望為應材等設備廠帶來更多提振。

(時報資訊)