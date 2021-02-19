歐盟行政官員周四表示，歐盟國家與澳洲面臨的情勢不同；執委會發言人拒絕直接對臉書(Facebook)在澳洲面臨內容付費爭議進行直接評論，但表示，在歐盟，情況有些不同。

著作權改革已經開始對歐洲媒體部門帶來具體結果，谷歌(Google)和法國出版商近期的協議聲明可作為證明；而歐盟著作權改革也要求各國在2021年6月7日前轉化為國內法。

臉書與澳洲政府的爭議在於澳洲一規劃中的法律，該法律要求臉書和谷歌達成商業協議，為其連結到平台的新聞進行付費，並且通過仲裁商定價格。

根據歐盟更嚴格的的著作權規定，線上平台必須與音樂家、表演者、作者、新聞出版商等簽訂授權協議，方得使用其作品。歐盟執委會的立場是，新聞和高素質新聞媒體不是免費的，因此位新聞編輯和線上平台創造了公平議價的條件。

對於臉書在澳洲封鎖新聞內容的舉動，德國出版商呼籲加強對臉書的監管。德國新聞出版和數位出版協會(BDZV)執行長Wolff表示，現在是時候，全球各國政府應該去限制該平台的市場權力。Wolff補充表示，如果臉書開始提供自己的新聞內容，他也必須作為一全球媒體公司而受到監管。

全球知名的新聞網站MailOnline指出，對於臉書在其平台阻隔媒體內容感到震驚，希望澳洲政治人物能堅守立場。

臉書致力於言論自由，這就夠了，來自英國的MailOnline發言人周四指出，我們對於這種公然的、笨拙的和煽動性的舉動感到震驚，試圖要澳洲政府去淡化ACC法規規定；希望澳洲政治人物堅定立場，不變地通過法律，將臉書的虛張聲勢逼到法律底線。

(時報資訊)