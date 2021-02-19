一輛民間垃圾車今（19日）上午11時許，行經國道3號北上29公里處、靠近新店隧道口突然起火燃燒，濃煙不斷從垃圾車車斗內竄出。（葉書宏翻攝）

一輛民間垃圾車今（19日）上午11時許，行經國道3號北上29公里處、靠近新店隧道口突然起火燃燒，濃煙不斷從垃圾車車斗內竄出。（葉書宏翻攝）

垃圾車行經國道3號起火燃燒 所幸無人傷亡

一輛民間垃圾車今（19日）上午11時許，行經國道3號北上29公里處、靠近新店隧道口突然起火燃燒，濃煙不斷從垃圾車車斗內竄出，新北市消防局獲報派員緊急前往滅火，所幸20分鐘內將火勢撲滅，駕駛及時逃生未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時 )