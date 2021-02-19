垃圾車行經國道3號起火燃燒 所幸無人傷亡 11:532021/02/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛民間垃圾車今（19日）上午11時許，行經國道3號北上29公里處、靠近新店隧道口突然起火燃燒，濃煙不斷從垃圾車車斗內竄出。（葉書宏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛民間垃圾車今（19日）上午11時許，行經國道3號北上29公里處、靠近新店隧道口突然起火燃燒，濃煙不斷從垃圾車車斗內竄出。（葉書宏翻攝） 一輛民間垃圾車今（19日）上午11時許，行經國道3號北上29公里處、靠近新店隧道口突然起火燃燒，濃煙不斷從垃圾車車斗內竄出。（葉書宏翻攝） 垃圾車行經國道3號起火燃燒 所幸無人傷亡 訂閱影音： 中時新聞網 一輛民間垃圾車今（19日）上午11時許，行經國道3號北上29公里處、靠近新店隧道口突然起火燃燒，濃煙不斷從垃圾車車斗內竄出，新北市消防局獲報派員緊急前往滅火，所幸20分鐘內將火勢撲滅，駕駛及時逃生未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 度過驚險11分半鐘 美國毅力號探測器 成功登陸火星 澳籍男子屢記憶斷片 二度失車台中警大動員尋回 (中時 ) #垃圾車 #行經 #國道3號 #起火 #燃燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一家8口沙漠迷路 6個月後被發現僅剩遺骸 絕望遺書曝光 11:152021/02/19 搜奇 煙火釀外木山火警 議員促設專區管制 04:102021/02/19 焦點要聞 228連假首波車潮 下周五湧現 04:102021/02/19 生活新聞 155萬買341萬A7 奧迪經理以員工價轉賣套利 下場慘了 12:252021/02/19 社會 外資催油門高價車用雙雄目標價創高 04:102021/02/19 證券．權證 車輛報廢免跑監理所 今起開放線上申辦 11:082021/02/19 生活 Model 3 與 Model Y 美國突然降價！最高降幅五萬六千元，力拚 SR 入門款銷量 11:272021/02/19 汽車情報-汽車新聞 海巡登永裕興18號 未見船員蹤影 04:102021/02/19 焦點要聞 共享機車占用 民眾車位更難尋 04:102021/02/19 地方新聞 砸逾300億美元，入股美3公司 沙國主權基金豪買電玩股 04:102021/02/19 全球財經 海巡最強特勤教官蔣爭台 東南沙巡護中途驟逝艦上 10:272021/02/19 社會 社會熱門新聞 海軍7軍士官裸身露鳥喝花酒 同袍偷拍檢舉無罪理由曝光 - 社會 155萬買341萬A7 奧迪經理以員工價轉賣套利 下場慘了 - 社會 海巡最強特勤教官蔣爭台 東南沙巡護中途驟逝艦上 - 社會 台南2舞小姐情人節大亂鬥 扯髮互踹底褲走光不停手 - 社會 台大校園拾獲手機連見多女傳甜蜜簡訊 鄉民：主人是時間管理系 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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