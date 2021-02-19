台南安平街頭殺人案，檢警連日來拘提6人到案後，經向法院聲押3人，1人獲准，2人仍在裁定中；另有1人諭知具保2萬元，1人因另案發監執行，1人當庭釋回。檢方強調，根據目前掌握的事證，此案應是財務糾紛所引發，但因曾姓、林姓主嫌仍在逃，犯案動機尚待查證。至於外傳與上個月的直播主被擄走勒索案有關，檢方認為，2案雖有關係人重疊，但並無事證顯示有關。

檢方指出，16日晚間在安平區發生王姓男子被殺案件，承辦的南檢檢察官董詠勝與警方組成專案小組後，經針對涉案人員簽發拘票進行拘提，共拘提劉男、蘇男、余男、王男、郭男一及郭男二等6人到案，至少還有曾男、林男在逃。

檢方17、18日複訊後，認定余、王及蘇因涉殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有串證及逃亡之虞，均聲請羈押禁見。其中，蘇男經法院裁定羈押禁見獲准，余、王仍待法院裁定。至於劉男因仍有事證尚待查明，訊問後當庭釋回；郭男一訊問後也因尚有事證待查明，然因他另案執行遭通緝，已發監執行；郭男二經訊問後認定涉犯刑法湮滅罪證罪嫌重大，惟無聲請羈押必要，諭知具保2萬元後釋回。

檢方強調，此案尚有多名涉案人員拘提未獲，行方不明，犯案動機與確實涉案情節有待查明，將持續積極追查。

(中時 )