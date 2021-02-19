台北市副市長蔡炳坤也依依介紹每幅攝影作品，變身成外國大使的導覽員。（台北市政府提供／游念育台北傳真）

台北市政府11樓市長柯文哲辦公室外的走廊，在市長辦公室主任謝明珠的巧手下，為單調的走廊增添光彩，甚至還有不同的駐台使節慕名而來，19日在謝明珠主任、副市長蔡炳坤副和涉外事務總監周台竹陪同下，帶領德國在台協會處長王子陶、德國經濟辦事處長林百科、歌德學院長余德莎等貴賓，一同拜會柯文哲並討論未來德國與台北的合作。

市長室畫廊在台灣外交圈越來越火目前已有不同的駐台使節慕名而來，蔡炳坤也依依介紹每幅攝影作品，變身成外國大使的導覽員，謝明珠說，把長廊改造成藝術展示空間，來訪的賓客看到等於行銷台北的美景與施政成果，讓市府的門面看起來更有藝術氣息。

參與行程的歌德學院長余德莎說，在走廊的照片中看到了自己喜歡騎腳踏車的路線，她住在南港，平時會沿著自行車道騎到台北動物園，這條腳踏車道長達70公里，沿途沒有車輛和其他障礙物，非常厲害。

台北西華飯店總經理夏基恩說，感謝台北市政府是很熱情的接待，很開心可以看到走廊充滿著藝術氣息，前陣子在西華飯店也辦了畫展，盼台北市未來也能給年輕人更多發揮的空間，可以做文化和藝術的交流。

蔡炳坤表示，攝影作品是去年「台北大縱走」得獎的作品，透過影像傳達當地的美麗，除了感覺猶如置身當地外，也會讓大家想親身去走一趟，是最好行銷台北的方式。

(中時 )