高醫婦產部主任龍震宇（左）及生殖醫學科主任蔡英美，出面打臉「罔腰」懷孕。（柯宗緯翻攝）

變性網紅「罔腰」昨在IG宣布自己有「喜」，PO出超音波照片，附上高醫醫院檢驗單，聲稱自己懷孕了，引發網友熱議，但不少人質疑沒有子宮怎麼懷孕？高醫今（19）日出面駁斥，「罔腰」根本沒有婦產科就醫紀錄，沒子宮、卵巢而懷孕，這是電影情節。至於是否提告？則請醫院法律顧問研擬。「罔腰」今也到高醫回診，不過看的是肝膽腸胃科。

高醫生殖醫學科主任蔡英美指出，就目前醫學報告，變性人一方面是男生，又是女生的話，女生有子宮也許能藉由人工生殖來懷孕，但是目前來講台灣技術即使可行，但是法律尚未通過，所以病例所講的，在台灣不會發生才對。

針對不少婦產科醫師打臉「罔腰」懷孕一事，蔡美英指出，腹腔懷孕就是子宮外孕，胚胎著床在腹膜上，由腹膜血管來供養小孩，但腹腔空間不夠，因此最後血管會破裂，甚至大出血，而且恐致死亡，這只有電影情節才有，就像阿諾史瓦辛格懷孕一樣。

高醫婦產部部長龍震宇指出，經查證，「罔腰」沒有在高醫婦產科就醫紀錄，也無相關超音波檢查，而「罔腰」PO出的寶寶超音波影像，看起來也不像是高醫的紀錄。媒體問及是否對「罔腰」提告？他說，會請法律顧問再研擬協商。

龍震宇提到，理論上沒有子宮、卵巢，要懷孕可能性微乎其微，但罔腰PO出的寶寶超音波照，目前看來確實子宮有胚胎。一般變性人單純是外陰部生殖器官，沒有移植子宮，幾乎是不可能受孕，所以用腹部代替子宮受孕，機會微乎其微。

對於「罔腰」提到這是人體測試價格不能公開，「只能說天價……」等描述。龍震宇表示，高醫雖是南台灣第一家有申請研擬子宮移植人體試驗，但目前著手試驗中，還沒真正進行手術，因此也沒有收費情形。

「罔腰」今又在IG上持續PO限時動態，直說「七早八早的，好險我睡很飽」、「忙著跑兩個回診，抽血、等號碼，不接電話，不回就被亂寫，我傻眼」。另有媒體捕捉到「罔腰」今到高醫就診，「罔腰」則簡單回應「我來高醫是回診肝功能問題」，旋即快閃離去。

(中時 )