樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」睽違三年再度與合作夥伴三隻猴子，一起雙猴聯手，舉辦「猿來是妳」海選，決選將在2月20日舉辦，分成決選初階以及終極決戰來進行，地點選定在三創生活園區。早上11：30至13：00決選初階段將從40位女孩當中篩選出18位女孩來到終極決戰階段，終極決戰階段將於樂天桃猿官方YT頻道進行直播，預計從14：30開始。史無前例的兩階段決賽，各路英雌使出渾身解數，角逐2021年樂天女孩。

這一屆徵選Rakuten Girls的女孩素質極高、競爭激烈，因此出線的人數完全不設限，決選評審壓力極大，決選分為兩階段，決選初階評審為舞蹈總監陸筱晴、任賢齊台灣經紀總監ㄚㄚ、知名舞台劇導演王慕天、灰姑娘音樂製作有限公司總經理張春婕擔任；終極決選評審則由三隻猴子品牌經理Stanley、藝人小鐘、李懿、知名音樂製作人1976阿凱以及灰姑娘音樂製作有限公司總經理張春婕五位出任，將針對參賽者表演項目、儀態、台風以及星度進行評審，當天記者團也將有評分權利。

藝人李懿近年來與樂天女孩在節目上互動甚多，身邊有許多好友都是樂天女孩的紛絲，這次擔任新人決選的評審其實壓力很大，感受到女孩都很有天分，也都很美麗，真的很期待！知名音樂製作人阿凱則表示，樂天女孩的星度破表，每支單曲都熱銷，這次決選也會朝這個方向來評審，舞蹈是非常重要，但也很期待參賽者在舞蹈以外的表現！

2021年三隻猴子樂天女孩「猿來是妳」海選現場主持人由Rakuten Girls沐妍以及2017年海選冠軍籃籃搭檔，屆時浪LIVE也會為大家直擊海選會後台現場，主持人則是MC艾融與羚小鹿，請大家鎖定樂天桃猿官方YT直播以及浪LIVE直播時間。

樂天女孩「猿來是妳」海選。（樂天桃猿提供）

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