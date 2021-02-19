大陸國家電影局19日公布數據顯示，除夕至初六，大陸全國電影票房達人民幣（下同）78.22億元，再次刷新春節檔票房紀錄。另支付寶數據顯示，春節日均觀影買票人數增加超560％。

業內人士認為，2021年春節檔電影票房和口碑的表現，為中國電影行業復甦釋放出積極訊號。

中國電影家協會副主席、清華大學新聞與傳播學院教授尹鴻認為，春節檔電影之所以火爆，一是觀影成為人們在假期相聚、娛樂消費的剛需；二是就地過年倡議下，人員流動減少，使這一剛需更加凸顯；三是影片類型比較豐富，能夠滿足不同年齡段觀眾的多元化需求。

燈塔數據顯示，2021年春節檔整體上座率在46％左右。阿里影業燈塔研究院院長牧晨分析稱，這一比例高於2019年春節檔上座率35.5％，加上2021年春節檔票房、觀影人次創中國影史「雙紀錄」，電影市場的活力逐漸恢復。 個別電影表現方面，「唐人街探案3」和「你好，李煥英」成為最大贏家，其中後者更是後勁十足。

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