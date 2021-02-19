今年1月券商承作定期定額金額再寫新高，一舉衝上25.5億元，為開辦來新高，也較去年12月的21.84億元大增3.66億元，而台積電（2330）仍是小資族的最愛，交易戶數高達47,232戶，遠較第二名的玉山金（2884）的不到1萬戶多出約4倍。

但在ETF方面，元大台灣50及元大高股息二檔ETF，幾乎可以說並列小資族的最愛，各有73,131戶及60,459戶，但與台積電相較仍略遜一籌。

證交所最新統計出爐，1月券商承作定期定額戶數前十名分別為台積電、玉山金、兆豐金、中華電、第一金、中信金、合庫金、台達電、鴻海、元大金等，交易戶數分別為47,232戶、9,950戶、7,219戶、5,948戶、5,201戶、4,027戶、3,267戶、2,884戶、2,826戶、2,604戶的。

至於小資族最愛的前十檔ETF分別為元大台灣50、元大高股息、富邦台50、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、國泰永續高股息、國泰台灣5G+、富邦上証、富邦科技、國泰股利精選30等，交易戶數各為73,131戶、60,459戶、25,855戶、21,731戶、8,533戶、8,068戶、7,381戶、6,576戶、5,422戶、5,029戶。

從上述個股及ETF交易戶數來看，可以明顯發現，小資族仍相對偏好ETF，交易戶數明顯高出個股，而個股中，小資族仍是最愛高殖利率題材的金融股，十檔中有6檔金控股。

(工商 )