高階石英元件供不應求市況火熱，晶技(3042)積極擴產搶市，新產能設備目前已到位，預計今年4月到5月量產，月產能約增加25KK到30KK，在訂單滿手及新產能挹注下，晶技預估，今年上半年有機會維持去年下半年旺季水準，日系外資看好晶技前景，目標價上調至120元，激勵晶技盤中股價逆勢大漲，站穩百元關卡。

全球新冠肺炎疫情加速新科技普及，5G商轉、WiFi 6及車用電子等新興應用，驅動石英元件小型化、高頻及寬溫化，讓跨過這些門檻的石英元件廠大幅減少，為因應石英元件小型化趨勢，晶技過去幾年投入大量資源與客戶進行5G產品研發及製程的改善，延攬很多半導體人才加入公司，目前晶技擁有晶片設計、封裝能力，以及高精密產品量測能力，如：自製黃光製桯的晶片，公司也計畫投入10多億元發展晶圓級封裝製程，希望能拉競爭者差距。

受惠於5G及車用引爆高階石英元件需求，晶技自結1月合併營業收入為12.02億元，月增11.9%，年成長84.1%，創下單月歷史新高，單月稅前盈餘為2億6314萬8000元，月成長54.1%，年成長242%，單月每股稅前盈餘為0.85元。

目前晶技訂單能見度已達今年第2季，晶技表示，今年上半年業績可望維持去年下半年旺季水準。

為因應客戶需求，晶技近幾年積極擴建產能，目前已有200條生產線，公司亦持續進行產線去瓶頸，提升各產線產出效率，今年第1季新增產線設備亦已到位，預計今年4月到5月量產，月產能將增加約25KK到30KK，下半年再增加30KK，全年月產能將增加60KK，新產能增幅約15%。

日系外資最新報告指出，我們預期2021年到2022年晶技在5G、WiFi 6、物聯網、微型設計、ADAS及電動車趨勢下有較好的訂價優勢，營業淨利率可望從2020年的14.6%攀升至2021年的18.1%，我們將晶技2021年到2022年每股盈餘提高14%到18%，維持「買進」評等，目標價上調至120元。

(時報資訊)