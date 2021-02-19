建商看準企業發展對辦公空間需求，在台北科技走廊持續超前布署，信義全球資產公司觀察北投士林科技園區科專區土地開發狀況，包含永陞建設、華固建設、興利開發已取得建照預計蓋廠辦大樓，預計會釋出1.2萬多坪辦公面積；若再加上已經申請都審、登記信託擬合建或興建的土地、以及市府預計招商地上權案，預估未來6年內將會釋出15萬坪辦公面積。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，近年台北非核心商圈商用土地大翻身，繼內湖及南港土地交易熱絡後，北投士林科技園區科專區土地成為建商鎖定重點目標，其中以豐樂地產在此持有土地面積最大，次之則是江陵機電。因市中心區一地難求，新辦公供給少的狀況下，讓建商也加快開發興建腳步，以搶企業進駐先機，華固建設在2019年以17.34億元買下898坪土地，已在同年取得建照，預計推出「華固創富」釋出約4,000坪辦公面積；興利開發在2017年以19.84億元買下1,567坪土地，也取得建照，預計做「中鼎集團第二總部」，辦公面積約5,000坪；而永陞建設則在去年取得建照，預計釋出約3,000坪辦公面積。

已完成都審未來也走向開發廠辦的還有三筆，長虹建設在2019年以總金額13.35億元買下兩筆合計850坪土地，推估釋出8,000坪辦公面積；而華固建設以13.6億元買下824坪土地，推估釋出3,000坪辦公面積；遠雄建設在2020年以27.09億元買下1,736坪土地，推估釋出7,000坪辦公面積。若加總已取得建照、有申請都審、以及已登記信託擬合建或興建等有進展的科專區私有土地，推估未來6年將可釋出6萬坪辦公面積；另外市有地則有T16、T17、T18設定地上權招商案，若順利標脫，估計也有約9萬坪的辦公面積。

總經理柯宏安分析，北投士林科技園區內的科專區土地約7.5萬坪，其中私有地43筆地號共約4.5萬坪，觀察近2年已有近35%土地有取得建照、申請都審、登記信託等已開始或擬規劃興建的進展，顯見建商看準企業對於新辦公空間需求，持續超前布署，而北士科是台北市除了內科、南軟外，適合產業群聚發展的園區型商圈，雖然目前發展尚未成熟，但以目前新辦公大樓供不應求的狀況，仍可能吸引一些有設立企業總部需求，或一些希望先以相對較低購入成本的企業提前布局進駐。

(時報資訊)