資深媒體人楊月娥，橫跨廣播和電視兩大領域，讓她被外界譽為「開機女王」，常在臉書與網友分享日常的她，透露過年期間差點與老公翻臉吵架，更直言：「完全無視我的存在」，掀起網友議論。

楊月娥表示過年是親友團聚、陪伴家人的時間，沒想到老公卻是一有空檔，就坐在電腦前剪輯影片，雖然知道老公熱愛合唱，但無疑耗時又傷眼睛，由於全心專注到忘我境界，自己幾乎完全被無視，讓她對老公的舉動頗有微詞，更表示為了這件事差點跟老公翻臉吵架，自嘲：「都快變透明的我」。

春節為了這件事 差點跟老公翻臉吵架 過年嘛！親友團聚，陪伴家人 ㄧ有空檔，老公就坐在電腦前剪輯影片，我知道他熱愛合唱，也感受到他的成就感，但是真的非常耗時間，又傷眼睛，全心專注到忘我的境界，完全無視我的存在..... 都快變透明的我，在看到... 由楊月娥發佈於 2021年2月18日 星期四

不過看到老公剪輯的影片之後，頓時讓她的怒氣全消，忍不住讚嘆老公自學剪輯太有天份，讓聽的人彷彿走進時光隧道，尤其張舒涵老師編曲的「江湖組曲」，加上雙下巴重唱團的唱功，無疑唱活記憶中武俠畫面，讓楊月娥頻頻大讚好感動，也決定聽歌消氣放老公一馬，並從中悟得夫妻相處之道：「學著『見得』老公好，他開心我就開心，夫妻同理，相處更容易」。

沒想到這也勾起許多粉絲回憶，紛紛留言：「又讓我懷念起當年追劇的日子，想必只有我們5~6年級的才有聽過」、「深夜裡不知不覺就進入青春歲月時光隧道，感動啊」、「美聲加回憶，讓人跌落時光隧道」、「太好聽了，幾部港劇都是我的最愛，讓我回到青春歲月，重溫美麗時光」。

(中時新聞網)