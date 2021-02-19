國民黨立委洪孟楷。（趙婉淳攝）

前總統馬英九在春節後因官司出庭，前高雄市長韓國瑜昨晚發臉書為馬卸任後遭綠營以司法訴訟追殺抱屈，引發外界聯想。對此，藍委陳玉珍表示，她倒不會把政治看得如此簡單，並不是幫一個人講話就叫做結盟，她認為韓是對現今國家政治感到憂心而有感而發；藍委洪孟楷說，這並非所謂的戰略或結盟，韓是站在公允的角度來看馬英九遭司法追殺。

韓國瑜昨在臉書替前總統馬英九抱屈，呼籲民眾不能忽視民進黨為了政治利益，更可怕的政治追殺就會持續發生，在不久的將來才幡然醒悟，在這一場無恥到沒有底線的政治追殺裡，真正被置之於死地的，原來是台灣的民主。

外界揣測，繼勸進中廣董事長趙少康參選黨主席後，韓國瑜再度為馬英九叫屈，似乎有意和馬結盟，為參選黨主席的起手式。對此，國民黨立委陳玉珍表示，她倒不會想這麼多，她認為韓國瑜是看到國家環境如此，而有感而發。

陳玉珍說，韓國瑜的任何發言，因為他的重要性與魅力，所以一定會引起較大的漣漪，而韓現在也是一介平民，當然有權利表達意見，她不會去聯想是否是韓國瑜的起手式。

陳玉珍指出，她也不會認為這樣就是韓國瑜要跟馬英九結盟，政治並非這麼簡單，任何一個人都可以對任何事情發表意見，而韓當然是對國家政治感到憂心。

洪孟楷表示，台灣的民主要正常化，若要政黨輪替變成常態，我們也希望對歷任元首都要有公平對待，沒有任何人是永遠的執政黨，也不會有永遠的在野黨，韓國瑜的言論就是發表一個政治立場主張，也是站在一個很公允的角度，因為無論藍綠，都不希望遇到被追殺的事情。

洪孟楷強調，韓國瑜在社群媒體上有非常大的影響力，這是好事，也讓所有從政人員都非常羨慕，但國民黨有機制，不管是今年的黨主席選舉，還是未來縣市長的初選或提名，相信所有參政的同志都絕對會遵守相關機制，黨中央也會妥善的處理安排跟規劃。

(中時 )