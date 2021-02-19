有些男生耍帥的確能吸引女生的目光，不過也有些男生一耍帥就破功，星座運勢網站「星座愛情運勢」點名獅子座、金牛座、白羊座看起來像個男神，耍帥卻常常會立刻露出馬腳，憨傻的本性立刻展現，和外表形成強烈對比，不過因為性格真誠又可愛，完全不影響他的好人緣。

▍第三名：獅子座

獅子座是自帶霸道總裁屬性的男神，氣場全開，高冷尊貴，彷彿偶像劇男主角，難以親近、拒人千里。然而這都是假象，耍帥3秒人設立刻崩塌，高冷男神絕對不存在。身為火象三傻之首，雖然有高冷天賦，但是無奈本人憨傻氣質時隱時現，難以控制，又常因為愛面子做出很多「口嫌體正直」的行為，導致高冷王子的人設無法維持，在高傲、憨傻、帥氣中隨機切換。人物性格雖然不穩定，但是不妨礙好人緣。

▍第二名：金牛座

金牛座是有點靦腆害羞的大男孩，溫暖和氣、平易近人，很容易被暗戀，像個鄰家大哥哥，只可惜一耍帥就破功。金牛比較老實耿直，真實個性很容易顯現出來，處事不太圓滑，說話比較直接，直男屬性也非常明顯，有時候還看起來呆呆傻傻的，自帶天然呆萌屬性。這樣的金牛雖然帥不過3秒，但是很可愛，也很真誠。

▍第一名：白羊座

白羊座是陽光帥氣大男孩，開朗活潑愛運動，這本來是個洋溢著青春氣息的帥氣校草人設，結果到了白羊這，卻是耍帥就破功。身為火象三傻之一，白羊秉承著「不傻不配入火象」的精神，帥不過3秒就現原形，說話不經大腦，做事急急躁躁，單純得像個孩子，被人拐走都替人數錢，很容易對人掏心掏肺，完全不懂社會的險惡。但是就是這樣的白羊，陽光帥氣中透露著一股傻氣，是最難能可貴的單純。

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(中時新聞網)