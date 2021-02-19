為爭取回復「公教年資補償金」，一群教師打算號召全國10萬公教人員共組自救會。自救會籌備會長施文平表示，政府選擇性改革不公，自救會將向銓敘部及教育部爭取法定權利。屏東退休教師吳忠勳透露，曾有國小老師為帶領學生畢業多留一年，反而失去請領補償金資格。

「公教年資補償金自救會」籌備會表示，所謂「年資補償金」是指民國83-85年的軍公教年金改革時期，因為從過去的恩給制改為軍公教要自行提撥35％費率的儲金制，且任職前15年的給付從本俸的5％變為4％（本俸二倍＊2％），因而設計了「年資補償金」以彌補這1％的差距，同時明定在法律中，屬於橫跨新舊制且舊制年資未滿15年的軍公教的法定權利。

籌備會表示，公教年資補償金雖非年改，卻是讓年改順利過度的設計，沒想到蔡政府在民國105啟動年改時，竟將與退撫基金無關的年資補償金一併去除，毫無誠信，公教多次向教育部及銓敘部反映，政府均置之不理。

施文平說，粗估因上次年金改革影響，失去年資補償金請領資格者，教師約有3萬人，公務員約有7萬人，粗估合計約10萬人。依年資不同，最多損失高達71萬7500元，而平均的中位數每人也有40萬元。

多位出席自救會籌備記者會的老師，對於平平是同學，選擇早退休的人能多拿數十萬元，而留在職場為教育奉獻的人，反而失去請領資格忿忿不平，另外，年改「年資補償金」只改公教，不改軍人，也讓人覺得是「雙重標準」。籌備會也說，未來自救會將向銓敘部及教育部爭取回復補償金的法定權利。

至於明知有落日條款，在民國108年6月30日前退休的公教人員可領年資補償金，為何還有人不退？新北市老師曹信文說，可以退休，但繼續留著，是許多基層老師內心的煎熬，也是為了孩子痛苦的抉擇。屏東退休教師 吳忠勳也透露，他原服務的國小，就有老師因擔任班導師，在學生五年級結束時，原本可申請退休，但因為承諾帶學生畢業，多任教一年，反失去請領補償金的資格。

(中時 )