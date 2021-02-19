新冠肺炎疫情影響，高中以下各校延至22日開學，新北防疫消毒大隊除在開學前，展開共362處校園周邊公共環境消毒，尤其加強川堂、操場、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施，截至18日為止動員1116人次。

新北市環保局表示，去年疫情發生以來，新北市立即成立防疫消毒大隊，針對境內91處交通場站、317處市集與觀光景點、167處娛樂場所、401所學校及384個公務機關等人潮聚集處周遭的公共環境，共計1360處地點，每月執行至少1次消毒作業。

因應22日開學，再次針對轄內高級中等以下學校含公立幼兒園共362處校園消毒，全力做好防疫工作，讓學童更安心也讓家長更放心。

環保局也掌握春節期間新北市景點人潮儀表板顯示人潮較多的景點，如中和烘爐地、林口竹林山觀音寺、碧潭風景區、八里左岸、淡水金色水岸等，上述地點於過年前已完成第一波消毒，未來也將再度安排消毒作業，以有效阻隔疫情的傳播。

(中時 )