「性感女神」雞排妹(鄭家純)勇揭在尾牙場遭性騷擾，還點名被翁立友襲臀以及該公司老闆低級言語騷擾，事件持續延燒，引發兩極議論，有一派人士持抨擊批評態度，狂挖雞排妹過往來當作武器，其中一項是她被誤會是性愛片女主角的假新聞，而雞排妹繼貼照放話「讓你們看個夠」後，沒想到加碼討論胸部，曝光真實大小，引發粉絲暴動。

雞排妹遭性騷擾事件持續延燒，輿論呈現兩極化發展，而批評的一方甚至挖出雞排妹的舊聞作為攻擊點，其中，2015年曾爆出性愛片外流的傳聞，內容是某紅衣女子疑因性愛截圖外流而想不開，但最終獲救，新聞曝光初始一度被認為主角是雞排妹，但雞排妹貼出當事人的照片以自清，卻因沒幫對方臉部打馬賽克，而引發爭議。

雞排妹臉書留言。(翻攝自雞排妹ili鄭家純臉書)

事隔6年，此事又被挖出拿來抹黑雞排妹，雞排妹則po文強調目前拿來攻擊她的都是假新聞，隨後直接公開自己的人類圖及紫微命盤，說讓如此想了解她的人看個夠，之後又發文，透露「改名、家裡風水擺陣、幫媽媽換塔位、重要決定的問事，的確都是找同一位老師」，曝光目前的名字是20歲時同一個老師幫改的，「家」中間的豕代表豬，不是一個100分的中間名，「是要讓我學習犧牲奉獻、體貼他人，等到功課做足後，才會給我最好的字」。

結果有網友看了雞排妹貼出的照片，抱怨「這個命盤看不到胸部很大啊」，逗樂雞排妹，釣出她親自回應，坦言胸部真的沒很大，甚至「這一年來變瘦還更小了」，超直白的回答引發網友爆動，但也說美女的必要條件並不是大胸部。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

(中時新聞網)