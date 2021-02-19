奧迪福斯汽車提供員工購車優惠，陳姓員工以優惠價格買了2輛車後，短時間就過戶他人。公司認為陳某利用員購優惠套利，違反規定，提告求償違約金，陳某雖辯稱車子是借名登記作為借款擔保，但台北地院不採信，判陳某應賠66萬餘元，可上訴。

奧迪福斯提告主張，公司為回饋員工，讓員工得以低於市價金額購入公司經營品牌的車輛，但為避免該福利成為員工轉售套利工具，影響市場行情，規定員工不得在特定期間內將車輛轉讓給第3人。

奧迪福斯指出，陳某自2016年3月28日起任職會計經理，於2019年12月9日以員工價155萬元購買市價341萬元的奧迪A7汽車，同年月30日交車後，不到1個月就移轉他人；陳某另於2020年2月5日以員工價84萬8300元購買市價99萬8000元的福斯汽車，同年3月27日交車，4天後就移轉他人，違反公司規定；奧迪車部分求償市價20％違約金68萬2000元，福斯車部分求償價差14萬9700元，總共83萬1700元。

陳某抗辯，因公司要求員購必須一次繳清車款，並無提供員工優惠貸款，但他又對奧迪A7很心動，故向他人借款150萬元，並以借名登記方式作為擔保，並非出售他人；福斯車部分也是向另名友人借款購車，以借名登記方式擔保。

法官認為，陳某自承有定期存款，卻不使用自有資金購車，反而向他人借款，且陳某提出的借據，也未提及將車輛過戶作為擔保，違反常情，故不採信陳某辯詞；不過，違約金應以建議售價的15％計算為適當，福斯車部分求償合理，奧迪車部分則過高，酌減後共判賠66萬1200元。

(中時 )