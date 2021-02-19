警方鎖定鄭男涉有重嫌，2月18日晚間7時將他緝獲到案。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市茄萣區54歲楊姓女子18日中午在工作室用餐時，突遭一名身穿黑色衣著的陌生男子闖入，並隨手拿起桌上水果刀恐嚇交付財物，經一番拉扯，嫌犯當場搶走楊女手提包後逃離，不過手提包內只有500多包保健食品，沒有現金，警方昨晚順利逮到鄭姓搶匪，依強盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，從事健康食品直銷業的楊姓女子，昨天中午獨自在住宅兼工作室用餐，將放有500多包保健食品的手提包放餐桌上，由於屋內環境一覽無遺，51歲的鄭姓嫌犯徒步在社區閒晃，見楊女獨自在家用餐，又見一旁有手提包，缺錢花用下心生歹念，戴著口罩闖入屋內行搶。

鄭嫌闖入楊女屋內後，隨手拿起桌上水果刀要求被害人交出財物，雙方拉扯手提包，鄭男最後搶走手提包並逃離，湖內警分局在接獲報案後，旋即組成專案小組偵辦，經調閱相關監視器及分工進行地毯式訪查，鎖定鄭男涉有重嫌，2月18日晚間7時將他緝獲到案，同時起獲作案時使用的水果刀及被害人遭取走的物品。

警方調查，鄭嫌平日沒有正當工作，又因缺錢花用，看見屋內有手提包，才會臨時起意鋌而走險對不認識的楊女行搶，全案詢問後依強盜罪移送橋頭地方檢察署偵辦。

(中時 )