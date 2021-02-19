因監察院彈劾前公務員懲戒委員會委員長石木欽引發的司法人員與富商翁茂鍾不當接觸案，與翁多次餐宴的前嘉義地檢署檢察長羅榮乾，19日經檢察官人事審議委員會討論後，表決通過移送監察院審查。

此外，被指翹班的新北地檢署檢察官吳宗光，本來檢審會決議「促其注意」處分，今天檢審會表決變更處分為警告。

法務部日前通知羅榮乾到會，但羅以妻子重病為由沒有出席，但提出書面說明，全體17名檢審委員表決後將羅移送監察院，至於表決票數，則不予公開。

(中時 )