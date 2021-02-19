連鎖店數量居四大超商之首的7-ELEVEN，第6,000家店落腳高雄，這家具有里程碑意義的「鳳儀門市」，是7-ELEVEN首家結合智能科技、節能設備、綠色生活、複合業態、以及建築美學的全新永續店型，也是首家導入X-STORE「自助結帳系統」的傳統門市。

統一超商19日公開7-ELEVEN第6,000家店，統一公共事務部經理李至和指出，7-ELEVEN第6,000家店「鳳儀門市」營業面積82.3坪，是7-ELEVEN第一家結合智能科技、節能設備、綠色生活、複合業態、以及建築美學的全新永續店型。

李至和表示，「鳳儀門市」也是全國第一家綠建築小7，具有節能照明設備，除了室內外照明全面運用LED燈具，且使用符合最新的國際公約標準的R448A冷媒，室內30％的綠建材運用，搭配雨水回收系統、環境綠化、以及節能除風室。

她說，只有在7-ELEVEN的X-STORE無人商店才有的「自助結帳系統」，「鳳儀門市」也是第一家導入「自助結帳系統」的傳統門市，不只具有OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式，減少門市高峰等候時間，滿足消費者快速結帳的需求。

李至和表示，7-ELEVEN目前仍是四大超商門市數量的冠軍，目前在全台各地已有600多家引進複合業態模式，「鳳儀門市」是其中之一，引進K-Seren美妝、博客來、現打啤酒、葉子屋、以及冷凍生鮮等，滿足消費者的多元需求。

李至和指出，7-ELEVEN的複合業態模式，目前已經模組化運作，並易於複製到門市，從過去的經驗來看，只要是採取複合業態模式的單店，來客人次和整體營業額，都有上升的趨勢。

她說，四大超商門市龍頭的7-ELEVEN，今年將持續展店，雖然尚未設定展店家數，但一定會比去年多。

(工商 )