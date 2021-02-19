新北市政府高灘地工程管理處再造永和博愛陸橋升級無障礙友善設施，為河濱水岸友善電梯增添至第13座。（葉書宏攝）

新北市政府高灘地工程管理處再造永和博愛陸橋升級無障礙友善設施，為河濱水岸友善電梯增添至13座，市長侯友宜今（19日）出席啟用儀式，他說，不一定要公部門，大樓公寓興建過程中只要不妨礙水域的自流，能夠在安全無虞底下，能夠做跨堤陸橋一起興建。

侯友宜、立委林德福、副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇及地方里長等共同出席啟用儀式。侯友宜表示，新北市的整個高灘地公園綠化做得非常的漂亮，那很多的長者、身心障礙朋友，甚至要來運動騎腳踏車的愛好者，要過跨堤非常的辛苦，所以新北市一直在做友善水岸電梯。

此外，自行車道在通勤路廊使用上，雖然有規畫幾個路線，但是還不完整，像永和地區未來如果有機會，能夠把它規畫成一個通勤的路廊，其實是一邊兼做運動，一邊兼做通勤，又能夠節省時間，是一個可以推動的方向，未來會責成我們交通局、高灘地大家全力的往這個方向來施作。

博愛陸橋友善電梯啟用儀式，吸引近100名的全齡民眾前來參與及感受搭乘水岸友善電梯初體驗，參與體驗的民眾分享，友善電梯搭配堤外無障礙坡道的設計，讓高齡者可以在陪護者的照顧下跨堤至水岸感受堤畔陽光，也方便爸媽推著幼兒散步在河濱綠地中，對於稠密的永和居民來說實是一種生活品質及友善環境的提升。

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