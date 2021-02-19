台股今日回檔修正，上櫃生醫股各擁題材遍地開花，新藥智擎(4162)權利金入袋，強鎖漲停55.4元、採購台廠疫苗方向確定，高端疫苗(6547)漲停196.5元，再度刷新歷史高價，母公司基亞(3176)母憑子貴，股價奔上漲停66.6元，而策略聯盟合作量產的台康生技(6589)也直衝漲停59.6元鎖住，吸引市場多頭資朝生醫族群靠攏，合一(4743)及中天(4128)等也都紛紛亮燈漲停，上櫃生醫指數大漲4.3%，傲視盤面，成為人氣最夯的族群。

智擎胰腺癌新藥安能得(ONIVYDE)銷售成績出色，接獲授權夥伴Ipsen公司的通知，歐亞地區2020年度淨銷售額達到第一期銷售里程碑，預計有2千萬美元(約新台幣5.6億元)的銷售里程碑授權金將入袋，每股貢獻度約3元。今日開盤跳空鎖在漲停板55.4元，至12:00，約有5000張搶著要買。

在一片好消息當中，也傳出康友-KY恐將會在4月1日下市，康友在去年8月爆出高層及簽證會計師陸續辭職，去年財報未交被暫停交易，依規定6個月繳交期限在昨天期滿，但是，康友仍未補送財報，康友有價證券將於2月20日起至3月31日啟動下市作業程序，除非康友能在3月22日前能繳交財報，否則將於4月1日正式下市。

採購台廠疫苗方向確定，不過細節條件尚未談妥，利多消息持續發燒，生醫中的疫苗族群人氣強強滾，目前研發進度最快的高端疫苗已備妥300萬劑，目前也與台康策略聯盟合作量產，規畫年產能至少先從1,000萬劑起跳，盤中兩家股價皆鎖在漲停板。國光生將開發次世代新冠疫苗，並在國外啟動臨床試驗，今日股價漲幅也在5%以上。

(時報資訊)