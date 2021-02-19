5G及半導體相關應用帶動PCB鑽針及鑽孔服務需求強勁，尖點(8021)及凱崴(5498)1月合併營收表現不俗，其中尖點1月合併營收2.66億元，年成長32.19%；凱崴1月合併營收為1.24億元，年成長44.11%，由於終端客戶需求強勁，讓尖點及凱崴今年營運看好，兩家公司亦配合客戶進行擴產，為營運增添動能。

各國陸續進入5G商轉，5G基站、網通設備及5G手機相關需求進入高成長，帶動高階5G鑽針用量大增，搭配半導體產業需求強勁，IC載板產能吃緊，致使鐳射及機械鑽孔自去年下半年開始呈現供不應求，尖點及凱崴兩家公司業績也自去年下半年一路走高，今年1月合併營收亦無畏淡季表現不俗。

尖點1月合併營收2.66億元，年成長32.19%。

為因應客戶需求，尖點去年以既有設備進行鑽針製程去瓶頸產能提升專案，目前鑽針產能已由2100萬支提升至2300萬支，增加約10%產能；在鑽孔服務部分，公司自2018年到去年上半年縮減虧損廠區規模約20%，但現有整體可貢獻鑽孔機台數已回到之前規模，今年也配合客戶進行擴產計畫，繼續聚焦鑽針及鑽孔服務，尖點預估，鑽針及鑽孔服務兩大核心業務可望持續成長。

凱崴1月合併營收為1.24億元，年成長44.11%。

凱崴自去年開始加大在半導體及5G相關領域有關載板製程的投資力度，除桃園及昆山廠區的鐳射產能持續增加，新的機鑽產能也陸續於12月開始量產，而公司各項印刷電路板乾製程服務項目及據點將於今年陸續完善；凱崴預估，今年公司營收及獲利將再創新猷。

(時報資訊)