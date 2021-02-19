在美國就業市場數據欠佳，市場對景氣復甦產生疑慮，以及韓國國內每日新確診人數，最近似乎又增加情況下，連兩日收黑KOSPI指數，可能會連吞三根日黑棒。KOSPI指數暫為3,072.22點，下跌14.44點，跌幅0.47%。

KOSPI在18日大跌1.5％，為近三周來跌幅最大一天。若下午收跌，韓股五周內，就有三周周線都是收黑。

美國每周新申請失業救濟人數意外增加，讓景氣復甦出現雜音，更讓美股走弱，也拖累韓股表現。

三星電子挫1.2％，帶領大盤走跌。而網路業者Naver與電池製造商三星SDI各跌0.3％與3％。

目前，韓國有561例每日新確診者，雖比18日621位稍少，但韓國民眾還是擔心疫情有擴大之虞。

疫情當下，韓國政府表示可能會祭出第五輪紓困方案，不過第四輪現金發放計畫還尚未完全完成。

最新匯價，目前1美元可兌換1,106.9韓元，韓元升值0.06％元。

(時報資訊)