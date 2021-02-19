檢方受理情資多時，跟監超過1個月，認情資明確、於2月18日，由檢察官蔡奇曉、陳鼎文，員林分局、彰化調查站，搜索行賄候選人，及受賄選民住處，同時傳訊犯嫌共7人到案說明。(檢方提供／吳建輝彰化傳真)

基層農會改選將在本周末21日登場，彰化因派系對疊，角逐競爭激烈，訪間賄選傳聞不斷，會員代表甚至喊到1席5萬，彰化地檢署今破獲彰化員林某農會，農事小組代表候選人，以口罩行賄會員，彰檢表示，18日傳喚犯嫌共7人到案說明，許姓候選人、及馮姓樁腳坦承犯案，並有部分選民承認受賄，後續將成立專案小組，擴大清查偵辦。

彰化地檢襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方受理情資多時，跟監超過1個月，認情資明確、於2月18日，由檢察官蔡奇曉、陳鼎文，員林分局、彰化調查站，搜索行賄候選人，及受賄選民住處，同時傳訊犯嫌共7人到案說明。

葉建成表示，經檢察官訊問後，許姓候選人及馮姓樁腳，坦承犯案，表示自今年1月起至1月底，陸續以每盒新台幣價值約390元口罩，行賄選區內會員，並有部分選民承認受賄，所有犯嫌訊後皆請回，後續將依農會法，持續擴大偵辦。

彰化地檢署呼籲，農會農事小組選舉將於21日投票，提醒民眾若有行賄情資，務必向警政、司法機關檢舉，地檢署必將調查所有不法賄選情事，也提醒候選人、選民，應秉持公平競爭、選賢與能之精神，共同維護選風之端正。

(中時 )