陳時中怨疫苗遭攔截 鄭麗文譙他「扯三道四」

衛福部長陳時中日前表示，原訂向德國BNT公司購買的500萬新冠疫苗，因大陸阻撓導致合約無法簽訂，大陸國台辦和外交部則反擊，陳時中的說法是「無中生有」，更抨擊民進黨不要政治操作，對此陳時中今笑回4字覺得「耳朵很癢」，還要大陸勿對號入座。不過，不少網友不認同陳時中回應，覺得很不恰當，直言不要講幹話。

大陸外交部在18日的記者會上，發言人華春瑩回答陳時中稱疫苗受到政治壓力問題時表示，大陸始終高度重視廣大台灣同胞的健康福祉，願為台灣同胞抗擊疫情提供必要協助，並呼籲，民進黨當局應當摒棄以疫情為藉口進行政治操弄和政治炒作，真正為促進台灣地區民眾的健康和福祉做些實實在在的事情。

大陸國台辦發言人馬曉光18日則發布新聞稿回應，指陳時中說法「完全是無中生有，信口雌黃，再次暴露某些民進黨政客無道德無底線的政治本性。」

而陳時中則於19日出席桃醫重啟活動時，針對馬曉光說他「信口雌黃」，回應感到「耳朵很癢」，也呼籲不要互相攻擊、不要急著對號入座，堅持自己仍是「有苦難言」。

許多網友聽完陳時中的回應表示，「防疫前線的醫護人員等不到心酸的疫苗，每天講幹話」、「上集稱防疫神話，下集叫防疫笑話，防疫指揮官變成防疫口水官」、「被電了就裝痞子，原來這就是我們的神啦」、「天天騙話連篇，耳朵不癢才怪」、「上海取得BNT代理權，民進黨黨官意識作崇，買不到推卸中方阻擾」、「每天就只會耍嘴皮，像個痞子一樣」、「你耳朵癢而已，醫護人員每天在染疫最前線、生命的關口冒險卻等不到疫苗，民眾也為他們感到很無辜」。

(中時新聞網)