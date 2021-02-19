去年年底時，遭發現移工在自主健康管理期間居住品質不佳，甚至睡大通鋪，嚴重違反防疫準則，勞動部近日修正「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」，明定自主健康管理期間應一人一室，如有困難則應保持1.5公尺以上，否則最重可依就業服務法處30萬元罰鍰並廢聘。

修正明定「雇主或其委託之私立就業服務機構安排之外國人自主健康管理地點應儘量一人一室。如有 困難，應保持1.5公尺以上距離，佩戴口罩、落實消毒作業。」

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，若雇主或委託仲介公司違反該規定，則可處6萬至30萬元罰鍰，地方政府如認定僱主有缺失，後續還可依就業服務法廢聘。他也提及，自從去年調查醫管公司後，至今已沒有提供移工臨時住宿地點，僅提供接送服務。

此次修正裁量基準也明定海上捕撈工作移工，僱凖「應充分供給飲用水，每人每日2000毫升以上，如須煮沸方能飲用時，應置備煮水設備，且須有外國人易懂之文字或標示，以資識別」，否則也可依就業服務法裁罰。

(中時 )