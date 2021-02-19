澳洲政府將將立法規範，授權政府可仲裁臉書與當地新聞機構之間的付費共識，引起臉書立即報復，宣布18日起禁止澳洲當地媒體與臉書用戶透過該平台瀏覽媒體新聞內容與分享，引起全澳一片錯愕。對於臉書突然反擊，不僅引起澳洲總理莫里森痛批其傲慢，連英國與加拿大國會都呼籲立法，與澳洲站在同一陣線。

據《每日郵報》與美媒《CNBC》報導，在臉書搶先封殺全澳媒體後，不僅引起全澳民眾怒火，認為此舉如同霸凌全澳洲，連總理莫里森（Scott Morrison）也痛批臉書此舉如同刪除澳洲好友，此決定傲慢錯誤且令人失望，他們只會自損在澳洲名譽。

另外，加拿大18日也宣布與澳洲站在同一立場，將會是下一個要臉書就新聞內容付費的國家。文化資產部長吉爾比奥特（Steven Guilbeault）表示，「加拿大戰役身處前線...我們確實是全球中首批這麼做的國家」。去年加拿大媒體也警告，若採取與澳洲同樣做法將讓媒體出版產業每年獲得6.2億加幣，但什麼也不做，加國3千個新聞工作機會將流失700個。

另外，在澳洲政府對臉書開第一槍後，英國也考慮跟進。英國下議院的數字、文化、媒體及體育委員會成員奈特（Steven Guilbeault）表示，「應該讓臉書面對英國嚴格的立法行動並使其就範」。他進一步分析，臉書封殺澳洲新聞正是拿澳州做實驗，測試全球民主國家是否有足夠力量，針對臉書商業行為實施限制或矯正。

另外，臉書澳洲與紐西蘭地區前總裁希勒（Stephen Scheeler）也表示，「如果像是跨國礦產公司力拓集團（Rio Tinto）破壞了澳洲原住民的聖地，那們他們必須付出代價，有人會因此丟掉飯碗；但臉書此舉，他們卻沒人會失去工作」。希勒說，雖然他以身為臉書在澳洲前總裁自豪，但臉書與祖克柏數年來的行為只關心更多的錢與權力，反激怒了他。

在2017年辭去臉書澳洲總裁的希勒也鼓勵澳洲民眾刪掉臉書應用程式藉此表達嚴正立場，稱當今的臉書比全球任何一個強權政府還更有權力，強調「我們手裡沒有選票可以反對祖克柏；事實上，就算你是臉書的股東，你的一票也沒什麼分量」。

(中時新聞網)