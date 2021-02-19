A股19日早盤偏軟，港股延續上日跌勢，早盤收跌259點，考驗十日線支持。

恒指開盤跌111點，早盤表現反覆，跌幅縮至105點，見30,489點半日高，之後賣壓明顯增強，曾挫495點，見30,099點半日低，回補年初五（2月16日）上升缺口，於10日線（30,016點）及三萬關上方見支持，跌幅收窄。恒指中午收報30,335點，跌259點或0.9％。

國企指數報11,960點，跌80點或0.7％。大盤成交額1,344.23億港元。

騰訊跌1.4％，成交額103.49億港元居首。

(工商 )